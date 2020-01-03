В министерстве внутренних дел отмечают, что в Украине по состоянию на 1 июня 2019 года зарегистрировано более 25 тысяч электромобилей и гибридов, что на 56% больше, чем в 2018 году.

А в связи с вступлением в силу Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей", на владельцев таких машин ожидают ряд преимуществ:

Во-первых: это закон вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Закон Украины "О дорожном движении", которые позволят законодательно защитить право водителей, чьи транспортные средства оснащены электрическими двигателями, на доступ к зарядных станциям для электромобилей.

Во-вторых, законом дополнен новыми частями статьи 122 КУоАП и 152-1 КУоАП.

Теперь остановка или стоянка транспортных средств на местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками и/или дорожной разметкой, на которых разрешена остановка или стоянка только транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями (одним или несколькими), а так же создание препятствий водителям транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями (одним или несколькими), в остановке или стоянке - влекут за собой наложение штрафа в размере от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 340 до 510 гривен).

А парковки транспортных средств на местах, предназначенных для парковки транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями (одним или несколькими) - влечет за собой наложение штрафа от двадцати до тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан (от 340 до 510 гривен).

В-третьих: предполагается введение для транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями специальных номеров с зеленым цветом шрифта, а также внедрение новых дорожных знаков: "Для электромобилей", "Кроме электромобилей", "Станция зарядки электромобилей".

Ранее "Страна" рассказывала, как в Киеве сразу после зарядки дотла сгорел электрокар.