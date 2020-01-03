Экс-нардеп Михаил Гаврилюк (он же казак Гаврилюк) объяснил, за какие средства построил трехэтажный дом в селе Ивано-Франковской области площадью 550 квадратных метров. Длинный пост на эту тему он написал в своем Facebook.

В начале поста Гаврилюк выразил обиду на журналистов, которые часто выставляют его тупым, а в связи с историей с домом еще обвинили и во лжи.

"Оказывается, я строю трехэтажный дом в живописных Карпатах, на прекрасном большом участке возле водопада, не внеся в декларацию данные о средствах, на которые я все это приобрел и построил", - с горечью написал "казак".

Он пожаловался, что и в селе уже давно поговаривают: мол, депутат строится, давит на зеленую кнопочку за деньги. Затем Гаврилюк сообщил, что "просто удачно женился".

"Моя жена не только помогает мне обогащаться знаниями, но и обогащает меня материально! На том замечательном участке с "водопадом" всегда был огород, который обрабатывали бабушка и дедушка моей жены... Родители моей жены пожертвовали ее детством, чтобы дать ей лучшую жизнь. Если бы они знали, что она выйдет замуж за депутата, который в будущем построит ей хоромы, то не гнули бы свои спины на заработках!" - заверил экс-нардеп.

Скриншот: Facebook

По словам Гаврилюка, отец супруги по имени Ярина 10 лет провел в Чехии, к нему уехала мать жены, оставив дочь на бабушку и деда.

Он добавил, что дом строится не первый год, причем силами семьи. И каждую копейку он вкладывает в этот "проект", а каждую свободную минуту проводит на стройке.

"Нет, мне не стыдно возвращаться к строительству после депутатства, я профессионал в этом деле, это во-первых. Во-вторых, я тоже должен как-то жить. У меня семья и двое детей. Если бы в свое время я воспользовался теми возможностями, которые меня предлагали в ВР, то поверьте, я бы не строил своими руками дом в украинском селе, а давно жил бы где-то на Мальдивах или и дальше работал у власти, не ища способ, как прокормить семью. У нас на руках есть все документы, подтверждающие написанное", - завершил свой пост Гаврилюк.

Ранее "Страна" показывала видео со стройки и писала, что его жена не работает и не имеет доходов.

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