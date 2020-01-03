Высший совет национальной безопасности Ирана по итогам экстренного совещания заявил о том, что преступная агрессия США, приведшая к гибели генерала Сулеймани является крупнейшей стратегической ошибкой Вашингтона на Ближнем Востоке.

Об этом пишет "Информационное агенство Исламской Республики".

В документе отмечается, что США нелегко будет избавиться от последствий этого просчета.

"Как отметил ранее Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи жесткая месть ждет тех, на чьих руках осталась кровь генерала Сулеймани, как и кровь других мучеников. Этим преступникам грозит серьезная месть за кровь Генерала Сулеймани в нужное время и в нужном месте", - заявили в ВСНБ Ирана.

"Несомненно, это преступление было попыткой отомстить за поражение террористической группировки ДАИШ и экстремистов, которое было совершено США", - сказали представители совета.

Кроме того, Высший совет национальной безопасности Исламской Республики Иран предпринял шаги для расследования инцидента и объявил, что Америка несет ответственность за это преступление.

Напомним, в в аэропорту Багдада в Ираке убит генерал Ирана Кассем Сулеймани. Американские военные обстреляли здание аэропорта. После убийства своего генерала Иран пообещал отомстить США за гибель своего генерала. В стране считают убийство актом международного терроризма со стороны США.

Также мы писали, что глава Госдепа Помпео заявил, что убийство генерала Сулеймани спасло десятки, если не сотни жизней американцев.