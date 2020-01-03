Соединенные Штаты Америки отправят дополнительно три тысячи военнослужащих на Ближний Восток из-за роста напряженности с Ираном после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщили источники газеты The Wall Street Journal.

Дополнительные войска поступят из сил немедленного реагирования 82-й воздушно-десантной дивизии, их численность составит 3000 солдат.

Ранее в Иране назвали убийство Сулеймани самой большой ошибкой США. Они заявили, что преступникам грозит серьезная месть за кровь Генерала Сулеймани в нужное время и в нужном месте.

Также "Страна" писала о том, что Лавров и Помпео обсудили обострение на Ближнем Востоке после убийства генерала Сулеймани

Мы рассказывали, что глава Госдепа Помпео заявил, что убийство генерала Сулеймани спасло десятки, если не сотни жизней американцев.

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