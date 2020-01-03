В селе Стенка Бучацкого района Тернопольской области вечером 3 января около 120 сторонников ПЦУ ворвались в дом, где проживает и совершает богослужения протоиерей УПЦ Василий Мойсюк. Об этом сообщает в Facebook Центр информации УПЦ.

Священник УПЦ служит дома, поскольку ранее прихожане ПЦУ захватили храм Украинской православной церкви.

Как рассказали члены церковной общины УПЦ, приспешники Епифания в присутствии председателя сельского совета Владимира Дармограя и заместителя районной полиции Ивана Простого требовали демонтировать церковный колокол, приобретенный на средства верующих УПЦ и установленный на треноге во дворе церковного дома.

Видео: Facebook/ church.information.center

Сторонники ПЦУ сломали ворота усадьбы, разбили треногу и сбросили колокол. Верующих УПЦ, которые защищали колокол, при этом избили.

По словам отца Василия, ему и его семье сейчас угрожают.

Ранее "Страна" писала, что сербский иерарх обвинил Госдеп США в давлении на глав православных поместных церквей, чтобы те признали ПЦУ.

Мы также рассказывали, как в сентябре в Ровенской области сторонники ПЦУ захватили очередной храм УПЦ.