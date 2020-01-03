Сразу в двух областях Украины сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям спасли из колодцев нескольких собак, видимо, забившихся туда в страхе от залпов новогодних фейерверков. Об этом пишет в Facebook пресс-служба МВД Украины.

Так, 3 января работники ГСЧС в Днепре и в Рубежном Луганской области несколько раз выезжали на спасение собак, попавших в глубокие колодцы.

Фото: Facebook/ mvs.gov.ua

"Возможно, эти хвостатые попали в глубокие ловушки, скрываясь от залпов фейерверков, которыми граждане обеспечивают себе праздничное настроение", - написала пресс-служба.

Фото: Facebook/ mvs.gov.ua

В МВД добавили, что спасатели оказывают помощь всем четверолапым, даже старым дворовым бобикам.

Ранее "Страна" писала, что в Киеве испугавшиеся салютов животные погибали, бросаясь в страхе под колеса машин.

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