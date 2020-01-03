В Америке готовы к любому возможному ответу правительства Ирана на убийство генерала Касема Сулеймани, об этом заявил госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео, передают РИА "Новости".

Он добавил, что администрация президента США намерена сделать всё, чтобы защитить американцев.

"Не сомневайтесь: администрация Трампа намерена сделать все, чтобы защитить американцев", - сказал Помпео в эфире телеканала CNN.

По его словам, за последние недели США "предприняли необходимые действия, укрепляя коалицию и оказывая содействие" своим партнёрам в регионе.

Вашингтон продолжит прилагать эти усилия и готов ответить, если это потребуется, подчеркнул госсекретарь.

Он заявил, что американская сторона обозначила "множество вариантов" и готова к любой возможной реакции Ирана.

Ранее "Страна" писала, что глава Госдепа Помпео заявил, что убийство генерала Сулеймани спасло десятки, если не сотни жизней американцев.