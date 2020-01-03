С 1 января 2020 года в Украине вступил в силу закон №198-IX, который вводит в антикоррупционное законодательство понятие разоблачителя. Об этом сообщает сайт "Лига: закон".

Согласно документу, разоблачителем считается физическое лицо, сообщившее о коррупционных или связанных с коррупцией правонарушениях. Разоблачителям коррупции гарантируется государственная защита.

Для защиты прав и представительства своих интересов разоблачитель может пользоваться бесплатной правовой помощью. Также он волен обратиться в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, которое будет представлять в суде его интересы, если он не может сам защитить свои права.

Разоблачитель имеет право на возмещение расходов на защиту прав, адвоката и судебный сбор.

По закону, обвинительный акт на коррупционера должен содержать анкетные данные разоблачителя (ФИО, дата и место рождения, местожительство, гражданство) и размер предлагаемого вознаграждения.

За сообщение о коррупционном преступлении и активное содействие его раскрытию, если нанесенный государству убыток от такого преступления более чем в 5 тысяч раз превышает прожиточный минимум, разоблачителю выплачивают вознаграждение. Оно составляет 10% от размера нанесенного ущерба (но не больше 3 тысяч минимальных зарплат).

Конкретный размер вознаграждения определяет суд по двум критериям:

персональность - сообщенная информация не должна содержаться в публичных отчетах и других материалах (кроме случая, если разоблачитель является источником такой информации), а также не быть известной правоохранительному органу из других источников;

важность - информация должна содержать фактические данные, которые могут быть проверены, и способствовать доказыванию хотя бы одного из обстоятельств совершения коррупционного преступления.

Вознаграждение выплачивается за счет Государственного бюджета органами государственного казначейства по процедуре бесспорного списания.

Разоблачитель имеет право представлять свои интересы во время рассмотрения вопроса о выплате ему вознаграждения лично и через представителя - адвоката. Для защиты персональных данных анонимного разоблачителя возможно обеспечение конфиденциальности сведений о нем или закрытое судебное рассмотрение.

Разоблачитель вправе обжаловать судебное решение в части, касающейся его интересов во время решения вопроса выплаты ему вознаграждения.

Как писала "Страна", законопроект о разоблачителях коррупции был анонсирован еще летом, в августе. В целом проект закона был принят Радой в октябре.