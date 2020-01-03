Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео и глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора обсудили убийство иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке. Об этом сообщает "РИА Новости".

Помпео заявил, что США по-прежнему привержены деэскалации ситуации вокруг Ирана.

Госдеп США сообщил, что Помпео обсудил с Лавровым решение Трампа "предпринять решительные оборонительные действия для защиты американского персонала за рубежом, убив Касема Сулеймани в ответ на неминуемую угрозу жизни американцев".

Сергей Лавров в ходе этого разговора призвал США отказаться от силовых методов решения международных проблем.

Лавров заявил, что подобные акции по устранению официальных лиц суверенного государства нарушают международное право.

Такие шаги, по словам главы российского МИД, чреваты тяжелыми последствиями для мира и стабильности в регионе.

Напомним, иранский генерал Касем Сулеймане был убит войсками США в аэропорту Багдада.

Также "Страна" писала, что глава Госдепа Помпео заявил, что убийство генерала Сулеймани спасло десятки, если не сотни жизней американцев.