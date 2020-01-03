В пятницу, 3 января, в клубе села Угринов Подгаецкого района, который находится в Тернопольской области произошло возгорание после хлопка неизвестного происхождения. Восемь детей получили ожоги и были госпитализированы. Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Информация о возгорании поступила спасателям в 17.40.

"В 17:58 подразделениями ГСЧС пожар локализован, а в 18:10 полностью ликвидирован на площади 30 кв.м. Вследствие данного события 8 детей госпитализированы в больницу с ожогами", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает оперативная группа Управления ГСЧС в Тернопольской области, следственная оперативная группа Национальной полиции и газовая служба. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото: пресс-служба ГСЧС

Ранее "Страна" писала, что за два дня нового года на пожарах погибли 29 украинцев.

Также мы рассказывали, что в больнице умерли двое маленьких детей, госпитализированных после пожара.