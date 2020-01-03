Иерарх сербской Православной церкви епископ Бачский Ириней заявил, что представители Госдепа США требуют от предстоятелей и архиереев поместных православных церквей присоединиться к Константинопольскому патриархату в вопросе признания ПЦУ.

Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на интервью Иринея сербскому изданию "Печать".

По словам епископа Бачского, Александрийская и Элладская церкви признали ПЦУ из-за давления Госдепа США.

Сербский иерарх также назвал три проблемы, связанные с созданием ПЦУ. Первая - это проблема неканоничности действий Константинопольского патриархата на канонической территории УПЦ. Вторая - это разрыв отношений в мировом православии в целом. И третья - кризис, вызванный украинским церковным вопросом, который "серьезно скомпрометировал истинность евангельского свидетельства церкви о Православии как перед инославными христианами, так и перед людьми других конфессий".

Епископ Бачский отметил, что в ПЦУ больше не скрывают связей с США. Они фотографируются с представителями американской администрации. А последние посещают православных предстоятелей и епископов, встречаются с игуменами древних монастырей и открыто требуют от них присоединиться к Константинопольскому патриархату.

Ириней добавил, что сотрудники Госдепа добились определенного успеха: Александрийский патриархат и греческая церковь признали "ложную церковь Украины".

"К сожалению, не исключено, что к ним присоединится еще одна поместная церковь... Киев - не конечный пункт назначения, а просто боковая станция. Учитывая, что они строят параллельную иерархию на исторических территориях автокефальных церквей, это означает, что их целью является не только вся православная диаспора", - констатировал владыка.

Как писала "Страна", 8 ноября предстоятель Александрийской церкви патриарх Феодор признал ПЦУ, упомянув за литургией имя ее руководителя Епифания. В связи с этим РПЦ вскоре прекратила поминовение Феодора.