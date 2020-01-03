Украинский ученый в области металлургии и технологии металлов, академик Борис Патон высказался по поводу новогоднего поздравления Владимира Зеленского, широко обсуждаемого в соцсетях.

Свой комментарий Патон опубликовал в Facebook.

В размышлениях по поводу слов президента академик поставил Украине в пример Швейцарию. Приводим пост Патона.

"Позвольте и мне вставить свои 5 копеек об оливье, асфальте на улицах и названиях этих улиц. В самом сердце Европы есть такая замечательная страна - Швейцария. Самая богатая на континенте как арифметически, так и по уровню жизни рядового "маленького швейцарца".

Почему Швейцария - Швейцария, почему Украина - не Швейцария? Кроме очевидного вопроса масштабов страны, географического положения и т.д., ключ в другом. Швейцарцев объединяет гражданство. Их приоритеты - асфальт на улицах и деньги на банковском счете. Сильная армия и оружие дома у каждого - не из каких-то абстрактных идеологем субкультур, а из-за банального циничного финансового интереса. Нельзя быть богатым, если кормишь оккупантов. Хочешь быть богатым - отстаивай свободу своей страны, а значит и свою собственную свободу.

Скриншот: Facebook/ patonboris

Швейцария когда-то так и возникла, союз очень разных людей, которым надоело кормить оккупантов. Честно говоря, природные условия и богатства там сильно уступают украинским.

Что же нужно украинцам для того, чтобы жить богато и счастливо? Достаточно хотеть быть как Швейцария. И не хотеть быть как Сомали, где племенные вожди всегда найдут способ поднять своих адептов на священную борьбу за правильных богов и героев против еретиков, смеющих думать иначе.

Национальная идея современной нации - это деньги на счету, достаточные, чтобы купить крутой автомобиль и ездить по нему на суперсовременном автобане. Очевидно, что для этого нужны национальные компании, которые будут строить эти автомобили и автобаны для всего мира.

Сквозь тьму невежества и варварства в Украине видно молодую поросль предпринимателей, строящих украинское будущее здесь и сейчас.

Поэтому - будем! Варварству место на свалке истории. Спасибо президенту за такое замечательное, эпохальное поздравление страны с Новым годом. Мы все - украинцы, наше будущее - в наших руках. Будьмо!"

Ранее "Страна" приводила обращение Зеленского, вызвавшее большой резонанс. Мы также цитировали самые яркие и характерные отклики на него.