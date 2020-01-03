В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, что за неделю с 23 по 29 декабряОРВИ заболели 136 225 человек, из них 67,7% - дети в возрасте до 17 лет.

Интенсивный показатель заболеваемости составил 356,2 человек на 100 000 населения. Это на 25,3% меньше эпидемического порога по Украине. Об этом говорится на сайте Минздрава.

"Зарегистрирован 1 случай гриппоподобного заболевания и 20 случаев тяжелой острой респираторной инфекции. Во всех регионах Украины активность гриппа и ОРВИ находилась на неэпидемическом уровне" - заявили в ведомтсве.

С начала эпидемического сезона зарегистрирован один смертельный случай от осложнений гриппа. Заболел медицинский работник. Вирус гриппа типа А установлен лабораторно. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, 31 декабря 2019 пациент умер.

Также в Минздраве сказали, что в течение прошлой недели против гриппа вакцинировано более 4 тысяч человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 224 тысяч человек.

Ранее "Страна" писала, что в Китае уже 44 человека заболели неизвестной формой пневмонии.

Также мы рассказывали, что в Украине накануне Нового года от гриппа умер медик.