В Украине обеспокоены продолжающейся эскалацией ситуации на Ближнем Востоке после того, как на базу США были произведены атаки, а США ответили операцией в Багдаде, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, опубликованном в пятницу, 3 января, на сайте МИД Украины.

"Украина исходит из настоятельной необходимости предотвратить дальнейшую эскалацию и любые акты мести, которые могут стать угрозой для стабильности региона и глобальной безопасности", - отмечается в заявлении.

Напомним, в в аэропорту Багдада в Ираке убит генерал Ирана Кассем Сулеймани. Американские военные обстреляли здание аэропорта. После убийства своего генерала Иран пообещал отомстить США за гибель своего генерала. В стране считают убийство актом международного терроризма со стороны США.

Также мы писали, что в МИД РФ предупредили о новом этапе напряженности на Ближнем Востоке после убийства Сулеймани.