3 января стало известно, что в Украине с февраля запустят государственный телеканал для неподконтрольных территорий, информационное вещание которого возглавит Елена Трибушная. Назначение Трибушной вызвало неоднозначную реакцию, ведь она позволяла себе оскорбительные высказывания в сторону жителей Донбасса. Пользователи соцсетей задаются вопросом, какой политики будет придерживаться Трибушная в ходе работы на новом канале, вещающем на Донецк и Луганск.

Кто такая Трибушная и что она говорила о Зеленском и Донбассе

Государственный телеканал для вещания на Донбассе запустят 15 февраля. Как сообщила Елена Трибушная, цель - вернуть в украинское информационное и культурное пространство сограждан, которые из-за войны уже шестой год лишены возможности смотреть украинское телевидение, получать объективную информацию о своей стране и на чье отношение к Украине влияют преимущественно российские телеканалы.

Также сообщается, что на первом этапе канал будет объединять украинско- и русскоязычные развлекательные программы, сериалы и кинофильмы производства ведущих украинских медиагрупп, информационное вещание собственного производства. Окончательная концепция вещания будет утверждена после избрания руководителя телеканала (Трибушная - руководитель информационного вещания, а не директор - Ред.). Директор нового телеканала будет выбран путем конкурсного отбора в январе, а до этого момента исполнять его обязанности будет заместитель директора Юлия Островская.

Елена Трибушная - бывший главред "24" канала. В прошлом также заместитель главного редактора издания "Новое Время", которое принадлежит инвестиционной компании Dragon Capital. Ее связывают с Джорджем Соросом, поскольку ее партнером является Soros Fund Management. Работала Трибушная и в журнале "Корреспондент".

Вещать новый канал под руководством Трибушной будет на Донбасс. По крайней мере, такая официальная концепция. Этот регион на парламентских выборах в основном поддержал Оппозиционную платформу. Интересно, что Трибушная называла эту политсилу "обезьянами" и "агентами кремля". И отпускала шпильки в адрес ее избирателей.

Например, об этом она написала в посте к интервью, которое она взяла у владельца Veterano Pizza и блогера 24 канала Леонида Остальцева. Говоря о результатах выборов тот заявил, что "обезьяны получили 13%" и Трибушная назвала это "называть вещи своими именами".

Не скрывала Трибушная своего неприязненного отношения к Владимиру Зеленскому, которого назвала "пустотой" после дебатов с Петром Порошенко.

Также она припомнила Зеленскому его фото с пляжа в Одессе, а избирателей "Оппозиционной платформы - За жизнь" упрекнула в том, что они привели в Раду "агентов Кремля".

Что означает назначение

Telegram-канал "Политика Страны" проанализировал, почему произошло такое, мягко говоря, странное назначение.

"По поводу назначения Елены Трибушной руководителем информационного вещания канала, который должен вещать на неподконтрольные территории. Уже идёт большой скандал. Трибушная была главредом канала 24. Не самого, прямо скажем, лояльного СМИ в отношении русскоязычных граждан Украины вообще и жителей Донбасса в частности. Да и сама лично Трибушная в своё время нелицеприятно отзывалась о "донецких".

Но здесь важно понимать несколько вещей.

1. Как уже писала "Страна", идея нового канала не столько в ориентации на Донбасс, сколько на всю Украину. Он должен стать рупором Зе-команды (у неё до сих пор нет ни одного полностью подконтрольного телеканала, а теперь будет, да ещё и за госсчет).

2. Медийная политика Зе-команды сейчас находится в руках грантово-майдановской тусовки, которая взяла в оборот Бородянского. А Трибушная - свой для этой тусовки человек (ранее работала в Новом времени).

3. В отношении сепаратистов и населения неподконтрольных территорий и при Порошенко, и сейчас никаких примирительных мотивов у информполитики официального Киева нет. Их вообще не считают субъектами, с которыми можно о чем-то договариваться. Дискуссия идёт только о методах "возвращения в семью" - просто ли через покаяние, либо через санкции (поражение в правах на несколько лет). И пока концепция не поменяется (а она пока не меняется) никаких примирительных мотивов на этом ТВ не будет. Будут убеждать донецких людей в том, что нужно поскорее прогнать сепаров и наступит счастливая жизнь (с показом картинок этой самой "счастливой жизни" в Украине). И в этом смысле назначенные кадры вполне соответствуют генеральной линии.

Что пишут в соцсети

"По назначению бывшего шеф-редактора 24 канала Трибушной на одну из руководящих должностей канала, который, по идее, должен вещать на неподконтрольный Донбасс.

Мало того, что это все профанация, ведь канал задуман, как тупо пиар площадка Зеленского, и вещать он на самом деле будет на всю Украину, так еще и за информационную политику будет отвечать некая Елена, которая считает нормой называть людей ватой, обезьянами (ведь она говорит, что надо называть вещи своими именами). Да, бл..., это то, что именно нужно Донбассу! Дайте два!

Эта история - очередной плевок в лицо жителям востока Украины просто" - написала ведущая блога "Ясно.Понятно" Олеся Медведева.

"Почитал о новом канале для Донбасса. У меня только один вопрос: в ОП в курсе, что нельзя будет в местную администрацию направить письмо и обязать всех смотреть? Потому что других методов заставить жителей региона смотреть на ведущих, которые пять лет клеймили их сепарами, ватой и людьми третьего сорта вряд ли выйдет" - написал блогер Денис Гороховский.

"Владимир Зеленський этим назначением Бородянский не Вам плюнул в лицо. Донбассу в лицо, который Вы, к сожалению, такими плевками не вернете" - поделился одним из постов Трибушной ведущий Макс Назаров.

"Новый шеф-редактор канала, вещающего на ОРДЛО, считает получивших на востоке страны наибольшую поддержку депутатов ОПЗЖ - обезьянами. Говорит, надо называть вещи своими именами. Очень хорошее назначение, короче говоря. Избиратели восточной Украины оценят" - говорится в телеграм-канале нардепа от "Слуги Народа" Александра Дубинского.

"Главным редактором телеканала, который уже в феврале начнет вещание для ЛДНР, назначили Требушную. Ту самую, которая ещё полгода назад называла Зеленского пустотой, а жителей Донбасса — обезьянами. Но речь не об этом даже. Ведь эта идея с "русскоязычным телеканалом" — это ведь не идея Зеленского.

Вспомним март прошлого года, когда Владимир говорил о хорошей идее с "русскоязычным телеканалом", которую предложили ему американцы. И "страна в смартфоне" — это тоже не Зеленского идея, это — грантовая программа Сороса и USAID. Они же и главные выгодополучатели: если раньше они выделяли кучу грантов, чтобы общественные организации мониторили массивы госданных, то теперь вся Украина будет у них "в смартфоне"; и тратиться больше не надо, за госсчет всё. И земля — это тоже не Зеленский, а Сорос. И приватизация. И всё остальное, что реализует Кабмин Сороса. А где же Зеленский, спросите?

А вот в видеороликах, которые он периодически пилит, чтобы хоть как-то сохранить своё лицо, пока коллективный Сорос под его именем и его властью грабит и уничтожает Украину, он и есть. Это единственное, что ему осталось. Во всём остальном он — лишь вывеска "дяди Сэма". А канал... В общем, у грантоедов Сороса теперь есть своё тв. За наш с вами счёт" - написал глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

"Ладно, с Трибушной, надеюсь, уже всё ясно, теперь о самом канале. Я не претендую на истину в последней инстанции, выскажусь субъективно. Идея вещания отдельно на ОРДЛО, дурацкая. Нужен адекватный, взвешенный канал для всей страны. Который бы вещал и на ОРДЛО. Давая им понять, в первую очередь, что для нас они такая же часть нашей страны, как и Днепр, Харьков, Львов и Ужгород. И новости, которыми мы хотели бы с ними поделиться, общие для нас всех. И развлекательный контент( кстати, понятия не имею, что это), то же общий. И всё у нас общее, потому что мы одна страна, к сожалению, временно разделенная. Вот это и было бы здоровой концепцией канала.

А развлечения для отдельного сегмента...они не скучают, как можно было бы заметить за эти 6 лет. И ждут от нас вовсе не развлекательного контента. А совсем других, серьезных вещей, которые им бы очень хотелось услышать. В первую очередь о том, что уличные банды вне закона, что бандиты в тюрьмах, что монополия на насилие только у государства, что экономикой занимаются профессионалы, что есть рецепты как исправить и желание исправить то, что произошло. Восстановить территориальную целостность страны потому, что ею дорожат и дорожат теми людьми, которые там так же, как и теми, которые тут. Вот это то, что мы должны сказать.

А развлекательный контент, простите, будет выглядеть немного по дебильному.

И унижать как нас, так и их" - написал нардеп от "Слуги Народа" Макс Бужанский.

"Директором канала, который будет что то там вещать на ОРДЛО, можно было назначить любую "обезьяну" (с) хоть с 24, хоть с любой другой помойки. Там это дерьмо все равно смотреть никто не будет... так что не распаляйтесь )))" - поделился мнением журналист Ростислав Сухачев.