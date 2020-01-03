Очередной жертвой столичных домушников 2 января стал сын бывшего главного архитектора Киева Сергея Бабушкина, известного своими противоречивыми проектами высоток, которые часто подвергались критике.

Как узнала "Страна" из собственных источников в МВД, налету взломщиков подверглась квартира Александра Бабушкина на улице Панаса Мирного в Печерском районе столицы. Воры вскрыли замки и вынесли из апартаментов сына маститого архитектора почти четверть миллиона гривен (в национальной валюте, евро и долларах).

Полиция начала расследование по ч.5 ст.185 УК Украины (кража в особо крупном размере). По этой статье ворам грозит наказание до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Сын Сергея Бабушкина является официальным директором архитектурной мастерской отца. Он тоже выбрал профессию зодчего и его проекты также вызывали возмущение горожан (например, ТРЦ на Позняках).

Всего у Сергея Бабушкина семеро детей. При Бабушкине-старшем столица преобразилась до неузнаваемости: был реконструирован Майдан Независимости, построены ТРЦ "Глобус", "Гулливер" и "Парус", высотные жилые комплексы "Silver Breeze" и "Оболонь", здание по улице Грушевского, 9-а. Последнее в народе называют "монстром на Грушевского".

Говорят, Бабушкин самовольно изменил высоту здания с 15 до 22 этажей. Остановить это строительство не удалось ни тогдашнему мэру Александру Омельченко, ни его преемнику Леониду Черновецкому, ни президенту Виктору Ющенко.

Летом "Страна" сообщала, что в центре Киева неизвестный обокрал квартиру судьи.

А в сентябре у депутата Киевсовета от партии Петра Порошенко прямо возле мэрии украли часы по цене квартиры.