Одесские полицейские рассказали подробности убийства, когда женщина пригласила своего бывшего мужа совместно отпраздновать Новый год, а в разгар празднования во время спора схватила деревянную скалку и избила ею гостя по голове.

От полученных травм 43-летний потерпевший скончался на месте. О трагедии полицейские узнали, когда правонарушительница позвонила на спецлинию "102" и сообщила о домашнее насилии над ней.

Приехав по вызову, в квартире заявительницы полицейские обнаружили покойника с разбитой головой и хозяйку в окровавленной одежде.

С места происшествия правоохранители изъяли и вероятное орудие преступления - скалку и другие вещественные доказательства.

40-летнюю подозреваемую задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ее действия следователи квалифицировали как умышленное убийство.

Женщине уже сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании фигурантке меры пресечения.

Напомним, под Киевом в канун Нового года многодетная мать убила своего новорожденного ребенка.

Ранее суд отправил за решетку мужчину, который убил жену ударом ножа в спину.