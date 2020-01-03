Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил о необходимости избежать эскалации ситуации в Ираке после убийства войсками США иракского генерала. Лидер Франции призвал все стороны конфликта сдержанно относиться к ситуации. Об этом пишет ТАСС.

Президенты двух стран в начале разговора обсудили ситуацию в Ираке и в регионе. Они договорились поддерживать контакт в предстоящие дни и пытаться предотвратить новую опасную эскалацию напряженности.

Макрон подтвердил приверженность Франции сохранению суверенитета и безопасности Ирака, а также стабильности в регионе.

Кроме того, глава Франции подчеркнул необходимость тесной координации действий между гарантами ядерного соглашения 2015 года, чтобы призвать Иран быстро вернуться к полному соблюдению обязательств в ядерной области и воздержаться от каких-либо провокаций.

Президенты России и Франции также обсудили положение дел в Сирии, Ливии и Украине.

Они дали позитивную оценку обмену удерживаемых лиц между Киевом и Донбассом, а также заключению "пакетной" сделки по транзиту российского газа в Европу через территорию Украины

Напомним, в в аэропорту Багдада в Ираке убит генерал Ирана Кассем Сулеймани. Американские военные обстреляли здание аэропорта. После убийства своего генерала Иран пообещал отомстить США за гибель своего генерала. В стране считают убийство актом международного терроризма со стороны США.

Также мы писали, что глава Госдепа Помпео заявил, что убийство генерала Сулеймани спасло десятки, если не сотни жизней американцев.