Несовершеннолетнему водителю, который 1 января нетрезвым сел за руль и попал в ДТП, объявлено о подозрении, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Об этом сообщает в Facebook полиция Киевской области.

Как сообщалось ранее, 1 января около 6:00 утра в Бориспольском районе 17-летний парень сел за руль родительского автомобиля пьяным, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП одна из пассажирок получила телесные повреждения, другая, 16-летняя девушка, погибла.

Обстоятельства трагедии изучают следователи Бориспольского отдела полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры в рамках уголовного производства по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Скриншот: Facebook/ pol.kyivregion

Тело погибшей девушки оказалось вдали от места аварии. В ходе досудебного расследования полицейские установят, каким образом это случилось. Также правоохранители выяснят, имели ли возможность другие участники ДТП предоставить девочке помощь. Гибель девушки стала основанием для открытия уголовного производства по ч.1 ст.135 (оставление в опасности) УК Украины.

В течение двух суток после аварии уже допрошено более 25 человек.

Вчера "Страна" подробно рассказывала об этом ДТП с участием подростков.

А осенью мы писали об аварии в Чернигове, где несовершеннолетний на дедушкином авто протаранил дерево, в результате чего погибли четыре человека.