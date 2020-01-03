В пятницу, 3 января днем произошло ДТП на улице Васильковская в Голосеевском районе. В результате происшествия погиб водитель одного из авто, пассажиркагоспитализирована. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

По предварительной информации, водитель BMW выполнял поворот с улицы Бурмистенко на Васильковскую. Он столкнулся с Mercedes, который ехал по главной дороге улицы Васильковская, и его отбросило на автомобиль Hyundai.

В результате травм водитель Mercedes погиб до приезда врачей. С травмой грудной клетки в больницу госпитализированы пассажирку Hyundai.

Водитель автомобиля BMW задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. На месте происшествия работают следователи и устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

Следственным управлением столичной полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Фото: пресс-служба полиции Киева

Ранее "Страна" писала, что на Житомирской трассе под Киевом столкнулись три авто, образовалась пробка.

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