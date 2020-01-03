В Сети появились видеокадры с изрядно поправившейся Анной Семенович, которая в одном из интервью призналась, что уменьшила грудь с девятого до пятого размера. Концертное видео опубликовано на YouTube-канале Анны Адамайтес.

На видео звезда выступает на сцене в верхней одежде и шляпе. По всей видимости, звезда решила расслабиться и забыла про утягивающее белье и корсеты. В комментариях пользователи пишут, что популярная певица в обычной одежде выглядит, как пышка.

А паблики и Telegram-каналы поспешили распространить это видео, поражаясь изменившемуся внешнему виду певицы. "100-килограммовая Семенович вызвала оторопь", - комментирует кадры канал "НеМалахов".

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