Соломенский райсуд Киева разъяснил, какие доказательства будут учтены при определении виновного в дорожно-транспортном происшествии во время рассмотрения судебного заседания о ДТП с участием автомобилей марок "Ravon R4" и "BMW X5". Об этом сообщает "Юрлига".

Итак, в соответствии со ст. 251 КУоАП доказательствами в деле об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основе которых в определенном законом порядке орган (должностное лицо) устанавливает наличие или отсутствие административного правонарушения, виновность данного лица в его совершении и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного решения дела.

Так, водитель на автомобиле марки "Ravon R4" во время движения не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасную скорость движения и не придерживался безопасной дистанции, в результате чего осуществил столкновение с автомобилем марки "BMW X5", двигавшегося впереди, что привело к механическим повреждениям обоих транспортных средств.

В судебном заседании водитель "Ravon R4" пояснил, что во время движения у него с водителем автомобиля марки "BMW X5" возник конфликт, и водитель авто "BMW X5", применил слезоточивый газ, в связи с чем у него ухудшилось состояние здоровья и он осуществил столкновение с авто "BMW X5".

Водитель на BMW пояснил, что он двигался в левой полосе, перед ним резко в его полосу, из правой полосы, перестроился автомобиль марки "Ravon R4", создав таким образом для него аварийную обстановку, поскольку он был вынужден изменять направление движения и выехать на полосу для движения встречного транспорта. После этого они продолжили движение, он опередил автомобиль марки "Ravon R4", после чего водитель автомобили марки "Ravon R4", опять его догнал и осуществил с ним столкновение. Слезоточивый газ к водителю авто марки "Ravon R4" он не применил, во время движения водитель был в нормальном состоянии.

Это подтвердил свидетель вышеупомянутого ДТП.

Водитель на BMW предоставил суду видеозапись, по которой видно, что водитель авто марки "Ravon R4", в адекватном состоянии, без признаков ухудшенного состояния здоровья. Анализируя пояснение правонарушителя, участника ДТП на BMW и свидетеля, характер повреждений автомобилей и размещения их на месте события, суд пришел к заключению, что в действиях водителя авто "Ravon R4" имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 124 КУоАП, то есть нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств.

Суд не нашел оснований для освобождения водителя авто "Ravon R4" от административной ответственности, таких доказательств суду предоставлено не было. Исходя из доказательств, содержащихся в материалах дела, виновность водителя авто "Ravon R4" подтверждается протоколом об административном правонарушении, схемой места дорожно-транспортного приключения, данными о повреждении транспортных средств, пояснениями свидетеля, пояснениями участников ДТП.

Как сообщала "Страна", в МВД хотят в несколько раз увеличить штрафы за превышение скорости и пьяное вождение.

Напомним, под Киевом пьяный подросток без прав устроил ДТП: 14-летняя девушка госпитализирована, неподалеку нашли тело еще одной.