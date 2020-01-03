Сотрудники налоговой полиции нашли во Львове склад с импортной одеждой, ввезенной в Украину без уплаты налогов и таможенных платежей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГФС во Львовской области.

"В рамках проведения операций "Рубеж", "Сеть" и расследования уголовного производства по ч.1 ст.212 УК Украины сотрудники налоговой милиции задокументировали в складском помещении накопление и реализацию новой одежды производителей из Италии и Польши, которые ввозятся на территорию Украины мелкими партиями без уплаты налогов и таможенных платежей", - указано в сообщении.

Продавали одежду через интернет. Во время обыска, санкционированного Сиховским районным судом Львова, была обнаружена и изъята одежда европейских производителей стоимостью более 5 млн грн, компьютерная техника и черновая бухгалтерия.

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