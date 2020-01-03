В Харькове началось внедрение комплексной услуги еМалыш (еМалятко), которая до конца января появится еще в 10 городах. Об этом в своем Facebook сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Запуск еМалятко осуществляется в рамках исполнения летнего указа президента об улучшении доступа физических и юридических лиц к электронным услугам.

3 января в Харьковском городском перинатальном центре родители новорожденного ребенка впервые за несколько минут получили 6 необходимых услуг всего за одним заявлением. В старой системе им пришлось бы заполнять 37 форм и тратить массу времени на хождение по кабинетам.

До конца этого месяца система заработает в Киеве, Днепре, Одессе, Запорожье, Ровно, Кривом Роге, Львове, Луцке, Виннице и Мариуполе.

Скриншот: Facebook/ PMHoncharuk

По словам Гончарука, еМалятко позволяет получить 10 услуг прямо в роддоме или онлайн на сайте "Дія":

государственную регистрацию рождения ребенка; регистрацию места проживания родившегося ребенка; назначение пособия при рождении ребенка; регистрацию родившегося ребенка в электронной системе здравоохранения; регистрацию родившегося ребенка в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов; получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи; определение происхождения родившегося ребенка, родители которого не состоят в браке между собой; определение принадлежности ребенка к гражданству Украины; присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре; назначение пособия многодетным семьям.

"Родители с момента рождения ребенка будут тратить больше времени на его воспитание вместо длительного оформления различных пакетов документов", - подытожил Гончарук.

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