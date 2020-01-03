Пенсионный фонд Украины в 2020 году повысит минимальную пенсию до 4 723 гривен для пенсионеров, достигших 65 лет и имеющий длительный страховой стаж (не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин). Об этом сообщает "Юрлига".

Соответствующие изменения регулируются Законом "О Государственном бюджете Украины на 2020 год". И в связи с этим, с 1 января 2020 года будет совершен перерасчет минимального размера пенсионных выплат для неработающих пенсионеров в возрасте 65 лет и старше.

Как следствие, минимальный размер пенсии по возрасту, установленный для указанной выше категории лиц в размере 40% новой величины минимальной заработной платы, с 1 января 2020 года увеличится до 1889,20 грн.

Перерасчет пенсий будет осуществляться автоматизированным способом по материалам пенсионных дел. Также в Пенсионном фонде указали, что для работающих пенсионеров перерасчет пенсий с использованием нового показателя минимальной заработной платы осуществляется после увольнения с работы или прекращения ими предпринимательской деятельности.

Пенсионерам, которые достигнут 65-летнего возраста в 2020 году, такой перерасчет будет проводиться со дня достижения соответствующего возраста при наличии у них необходимого страхового стажа.

Как сообщала "Страна", Кабмин снизил размер страхового стажа, который украинцы смогут докупить после реформы.

До конца 2020 года в Украине собираются принять Закон о возобновлении выплат пенсий жителям Донбасса.