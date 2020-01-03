В официальной газете Верховной Рады "Голос Украины" 28 декабря опубликован Закон №418-IX о трансплантации анатомических материалов человека, а 29 декабря он вступил в силу.

Закон определяет виды связанной с трансплантацией деятельности: это медицинские услуги по извлечению анатомических материалов у живых доноров и у донора-трупа, по хранению и перевозке таких материалов. Ее могут осуществлять учреждения здравоохранения, бюро судебно-медицинской экспертизы и иные организации, имеющие на нее право.

Закон дает право совершеннолетним дееспособным лицам распоряжаться относительно передачи после смерти его тела анатомических материалов научным или учебным заведениям, учреждениям здравоохранения. В соответствии с документов решение о передаче тела или анатомических материалов умершего может быть принято супругом или близким родственником, если это не противоречит волеизъявлению умершего. Порядок передачи тела или анатомических материалов умершего научным, медицинским или учебным заведениям устанавливает Кабмин.

Кроме того, закон установил запрет на торговлю анатомическими материалами человека и их рекламу. Разрешена лишь социальная реклама, которая популяризирует трансплантацию.

Нарушение закона карается штрафом до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, или исправительными работами сроком до 2 лет, или ограничением воли до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет (или без него).

Ранее "Страна" писала о том, что Кабмин утвердил цены на трансплантацию органов в Украине.

Мы также подробно объясняли, как будут проводить пересадки органов по новому закону.