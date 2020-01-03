С 1 января 2020 года военным и другим лицам, которым пенсия назначена по Закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" до 1 марта 2018 года и пересчитана с 1 января 2018 года, будет выплачиваться повышенный размер с учетом 100 процентов суммы повышения пенсии, определенного на 1 марта 2018 года. Об этом сообщает "Юрлига".

В свою очередь полицейским с 1 января 2020 года выплачивается пенсия, которая с 1 января 2016 года рассчитана из размера денежного обеспечения по приравненной должности полицейского (с учетом доплат к предыдущему размеру пенсии, повышений, индексации и других доплат (кроме повышений, дополнительной пенсии, целевого пособия, пенсии за особые заслуги перед Украиной).

Кроме того, правоохранителям ежемесячно будет компенсироваться неполученная разница между месячным размером повышенной пенсии, рассчитанной с 1 января в 2016 г., и месячным размером пенсии, полученной с 1 января в 2016 г. по 31 декабря в 2017 г. Доплаты будут проводить до полного погашения суммы разницы.

Выплаты предусмотрены постановлением Кабмина от 24 декабря 2019 года № 1088.

Как сообщала "Страна", в Украине с 1 января подросла минимальная пенсия. Теперь она составляет 1889,20 гривен. Эта цифра заложена в госбюджете на текущий год.

Ранее в "Слуге народа" заявили о неизбежности повышения пенсионного возраста в Украине.

Напомним, в комитете по вопросам соцполитики заявили, что пенсионеры Донбасса имеют право на две пенсии.