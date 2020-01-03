Юрист Андрей Портнов сообщил, где сейчас находится бывший президент Петр Порошенко, который вчера не пришел на допрос в Государственное бюро расследований и улетел в Катар. О местоположении фигуранта многочисленных уголовных дел адвокат написал в своем Telegram-канале.

"Друзья, информирую, что главный государственный и военный преступник прибыл из Катара на Сейшельские острова. Чуть позже опубликую, где конкретно дислоцируется фигурант и чем занят", - заинтриговал читателей Портнов.

Скриншот: Telegram/ PORTNOV

Позже юрист опубликовал новую запись, в которой сообщил, что проходящий по делам о мародерстве, государственной измене и отмывании преступных доходов в офшорах Порошенко находится на 60-метровой яхте KATINA. Она стоит на якоре вблизи Сейшельских островов, куда экс-президент прибыл после пересадки с рейса Киев - Доха (Катар).

Фешенебельная яхта KATINA ходит под флагом Маршалловых островов, а стоимость ее аренды в этот сезон с учетом топлива составляет около 350-380 тысяч долларов в неделю.

Фото: Telegram/ PORTNOV

"Каждый из вас может в режиме онлайн наблюдать за точной широтой и долготой движения яхты, ее точными реквизитами, местами передвижения и остановками. Для этого закачайте в AppStore программу MarineTraffic и введите наименование KATINA", - написал Портнов.

Фото: Telegram/ PORTNOV

Отметим, что Порошенко ждали в ГБР 2 января для допроса по поводу подозрения в государственной измене (из-за подписания Минских соглашений в 2014 году). Однако затем допрос перенесли на 24 января. Всего в январе у Порошенко по другим делам в ГБР есть еще три допроса: 9, 16 и 23 числа.

Ранее "Страна" писала, что адвокат Порошенко Игорь Головань принес в ГБР повестки в суд для следователей.

Мы также приводили опровержение недавнего заявления партии "Европейская солидарность" о том, что во времена президентства Порошенко было освобождено из плена более 3000 украинских граждан.