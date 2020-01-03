Сложившаяся ситуация в районе Персидского заливе требует предельной аккуратности. Нужно не допустить еще одной региональной войны. Об этом сказал генеральный секретарь ООН Фархан Хак, передает телеканал CNN.

"Это тот момент, когда лидеры должны выказать максимальную сдержанность. Мир не может позволить себе еще одну войну в Персидском заливе", - сказал генсек.

"Генеральный секретарь (ООН Антониу Гутерриш - Ред.) последовательно выступал за деэскалацию в Персидском заливе. Он крайне обеспокоен недавней эскалацией напряженности", - добавил Хак.

Ранее "Страна" писала о том, что в в аэропорту Багдада (Ирак) убит генерал Ирана Кассем Сулеймани, его убили американские военные, обстреляв здание аэропорта.

После этого Иран пообещал отомстить США за гибель своего генерала. В стране считают убийство актом международного терроризма со стороны США.