Государственный телеканал для временно оккупированных территорий на базе UA|TV будет запущен 15 февраля, руководителем информационного вещания станет Елена Трибушная.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, молодежи и спорта Украины.

"На первом этапе канал будет объединять украинско- и русскоязычные развлекательные программы, сериалы и кинофильмы производства ведущих украинских медиагрупп, и информационное вещание собственного производства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что директора нового телеканала будет выбран путем конкурсного отбора в январе, а до этого исполнять его обязанности будет заместитель директора Юлия Островская.

"Руководителем информационного вещания станет Елена Трибушная, бывшая главный редактор "24" канала, в прошлом - заместитель главного редактора издания "Новое Время" и редактор журнала "Корреспондент", - добавили в МКМС.

В Минкультуры отмечают наличие четкого видения того, каким должен быть новый телеканал, чтобы достичь своей цели, также уже рассмотрено несколько концепций вещания. Окончательная будет утверждена после избрания руководителя телеканала. "Новый канал должен донести в своем эфире к людям, которые проживают на временно оккупированных территориях, правду о том, что происходит в Украине, и начать диалог с ними", - сказал первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук.

Напомним, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания возобновил разрешения на временное вещание на территориях с особым режимом вещания Национальной общественной телерадиокомпании, "Армии FM", "Перец FM", "Радио М" и "Тризуб ФМ".

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