На сайте Верховной Рады опубликована сравнительная таблица правок к закону о продаже сельскохозяйственной земли 2178-10.

Это значит, что выполнены все формальные процедуры для второго чтения законопроекта.

По регламенту, текст ко второму чтению должен быть предоставлен за 10 дней до даты рассмотрения. Значит, после появления сравнительной таблицы (то есть рассмотрения комитетом всех правок), голосование может произойти уже в первый пленарный день Рады - 14 января.

Об этом заявил советник премьера Алексея Гончарука Алексей Мушак.

"К 6 страницам законопроекта было подано 4018 поправок на 2528 страницах. Более 2000 из них касается референдума. Само слово "референдум" в таблице встречается 4178 раз. Чаще чем любое другое слово. ... Все правки объединены в 9 блоков, в каждом из которых поддержана системная правка", - написал экс-нардеп от Блока Порошенко на своей странице в Facebook.

Ранее мы рассказывали о том, как аграрный комитет в турборежиме провел законопроект о продаже земли.

В первом чтении скандальный законопроект приняли 13 ноября. В нем есть запрет на продажу земли иностранцам, но не выписано, что иностранцы потом не могут скупить украинские юрлица, владеющие землей.

Впрочем, президент Владимир Зеленский обещал, что иностранцев допустят к покупке украинских сельхозугодий только после референдума.