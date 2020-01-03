Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал полученные 27 декабря 2019 года 4 млн 880 тыс. грн роялти и 104 тыс. грн компенсации за использование торговой марки от ООО "Квартал 95".

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.

Существенные изменения в имущественном состоянии задекларированы Зеленским 3 января. Так, он указал, что 27 декабря 2019 года получил от "Квартала 95" 4 млн 880 тыс. гривен роялти и 104 тыс. гривен компенсации за пользование торговой маркой.

Полная декларация о доходах за 2019 год должна быть заполнена президентом до апреля.

Согласно предыдущим декларациям Зеленского, за 2017 год он получил 5 тыс. гривен роялти от "Квартала 95", а за 2018 - 4 тыс. гривен.

За 2018 год Зеленский задекларировал 9,7 млн гривен доходов, а его супруга Елена - 4,9 млн гривен доходов. Также в декларации президента появилась вилла в Италии, которую он не указал в прошлый раз.

Напомним, ранее Зеленский задекларировал почти миллион от сдачи имущества иностранцам. Также мы писали о том, как фирмы Владимира Зеленского осваивали бюджеты двух стран.

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