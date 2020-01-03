С начала 2020 года газотранспортная система (ГТС) Украины частично работает в реверсном режиме, что связано с небольшими объемами транзита. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на украинского оператора ОГТСУ.

Как пояснили газовщики, спрос потребителей в восточных и южных регионах Украины обеспечивается транспортировкой газа из подземных хранилищ по газопроводу "Союз" в направлении запад - восток.

"Соответственно, предыдущие инвестиции в подготовку реверсной схемы работы ГТС себя оправдали", - отметили в ОГТСУ.

При этом оператору ГТС полностью оплачиваются суточные мощности на соответствующих входных и выходных точках. Оплата производится из расчета забронированного на 2020 год объема 65 млрд кубометров. Как считают в компании, "это подтверждает очевидные преимущества принципа "качай или плати", которое ранее было внедрено в украинское энергетическое законодательство в соответствии с европейскими нормами".

Ранее "Страна" писала, что транзит природного газа через ГТС Украины с 1 января 2020 года составил 49,3 млн куб. м, что в 5,3 раза меньше среднесуточного показателя за декабрь 2019 года.

Мы также приводили сравнение "Нафтогазом" нового газового контракта и подписанного 10 лет назад соглашения.