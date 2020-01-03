Суд арестовал 60-летнего мужчину, который опоил и изнасиловал 18-летнюю студентку, представившись продюсером. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Девушка заявила об изнасиловании 28 декабря в Дарницкое управление полиции Киева. В ходе досудебного расследования установлено, что насильником оказался мужчина 1959 года рождения. Он познакомился с жертвой в вагоне поезда, представившись известным продюсером. В дальнейшем под предлогом трудоустройства человек заманил доверчивого студентку к себе в квартиру, где опоил и изнасиловал.

Прокурорами Киевской местной прокуратуры №2 согласовано сообщение о подозрении злоумышленнику по ч. 2 ст.152 УК Украины и судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Сейчас следствие продолжается. Устанавливаются другие возможные жертвы псевдопродюсера. За совершенное злоумышленнику грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

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