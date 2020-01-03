В пятницу, 3 января, курс гривни на межбанковском валютном рынке укрепился до 23,755 грн/$1 с 23,765 грн/$1 по итогам последних торгов минувшего года, которые прошли 27 декабря. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Уточняется, что котировки гривни к окончанию торгов составили 23,74-23,77 грн/$1, тогда как Нацбанк на 8 января установил официальный курс национальной валюты 23,6785 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 3 января снизился до 23,68 грн/$1 с 23,6688 грн/$1.

Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 8 января 2020 года.

1 доллар США - 23,6785

1 евро - 26,3932

10 российских рублей - 3,8206

Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 28 декабря составил 500 млн в долларовом эквиваленте в том числе $500 млн.

Ранее "Страна" писала о том, что Нацбанк провел неожиданный валютный аукцион под доллары "Газпрома", чтобы помочь госбюджету.

Также мы сообщали, что госбюджет Украины недополучит средств из-за укрепления гривны.