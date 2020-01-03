Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ликвидация командующего иранского спецподразделения "Кудс" КСИР Касема Сулеймани была предпринята для спасения американцев от планировавшихся генералом атак.

Заявление прозвучало в интервью телеканалу CNN.

По словам чиновника, авиаудар ВВС США по Сулеймани спас "десятки, если не сотни" американских жизней. Он пояснил: останься иранец в живых, он непременно возглавил бы атаки против граждан США.

На вопрос, угрожала ли активность Сулеймани непосредственно территории США, Помпео ответил: "Эти угрозы региональные"".

Госсекретарь не стал раскрывать детали якобы планировавшихся атак, но пообещал, что администрация США в ближайшие дни распространит соответствующую информацию. Также он сообщил, что перед ударом по Сулеймани власти США оценили ситуацию на основании данных разведки.

Кроме того, Помпео заочно подискутировал с государственным секретарем Франции по европейским делам при министре Европы и иностранных дел Амели де Моншален. Она ранее прокомментировала убийство иранца, сказав, что с гибелью Сулеймани мир стал менее безопасным местом.

"Французы ошибаются на этот счет. Мир сегодня куда безопаснее", - сказал Помпео.

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