Глава Госдепа Помпео заявил, что убийство генерала Сулеймани спасло десятки, если не сотни жизней американцев
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ликвидация командующего иранского спецподразделения "Кудс" КСИР Касема Сулеймани была предпринята для спасения американцев от планировавшихся генералом атак.
Заявление прозвучало в интервью телеканалу CNN.
По словам чиновника, авиаудар ВВС США по Сулеймани спас "десятки, если не сотни" американских жизней. Он пояснил: останься иранец в живых, он непременно возглавил бы атаки против граждан США.
На вопрос, угрожала ли активность Сулеймани непосредственно территории США, Помпео ответил: "Эти угрозы региональные"".
Госсекретарь не стал раскрывать детали якобы планировавшихся атак, но пообещал, что администрация США в ближайшие дни распространит соответствующую информацию. Также он сообщил, что перед ударом по Сулеймани власти США оценили ситуацию на основании данных разведки.
Кроме того, Помпео заочно подискутировал с государственным секретарем Франции по европейским делам при министре Европы и иностранных дел Амели де Моншален. Она ранее прокомментировала убийство иранца, сказав, что с гибелью Сулеймани мир стал менее безопасным местом.
"Французы ошибаются на этот счет. Мир сегодня куда безопаснее", - сказал Помпео.
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