Цены на нефть эталонных марок начали расти быстрее во время торгов в пятницу, 3 января, после того, как были опубликованы новост о гибели иранского генерала Касема Сулеймани в результате атаки американских военных сил в аэропорту столицы Ирака Багдада. Об этом пишет "Интерфакс".

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:39 МСК составляет $69,26 за баррель, что на $3,01 (4,54%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $2,67 (4,36%) - до $63,85 за баррель.

Пентагон сообщил, что атака, по время которой погиб Сулеймани, являвшийся командующим подразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей Исламской революции, была одобрена президентом США Дональдом Трампом.

Уничтожение силами США одного из наиболее влиятельных иранских генералов, вероятно, приведет к ответным шагам со стороны Ирана, что может привести к масштабному конфликту на Ближнем Востоке, в который могут быть втянуты и другие страны, предупреждают эксперты.

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