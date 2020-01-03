Глава Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов отреагировал на убийство генерала Сулеймани в Иране.

По его словам, рост цен на нефть негативно влияет на экономику Украины.

"Сегодня ночью США ударом с воздуха в Багдаде убили важного иранского генерала. Азиатские рынки ценных бумаг отреагировали падением, а цены на нефть выросли на 2-4%", - написал он на своей странице в Facebook.

В комментариях под постом он также ответил на вопрос Юрия Белоусова, как подорожание цен на нефть отобразится на украинской экономике.

"В целом, еще не понятно. Рост цен на нефть негативно влияет на экономику Украины", - добавил Милованов.

Фото: Тимофей Милованов/Facebook

Ранее "Страна" подробно анализировала, начнется ли большая война на Ближнем Востоке после убийства генерала Сулеймани и что это значит для Трампа и Украины.

Американские политики уже отреагировали на инцидент в Иране. Они считают, что "Трамп бросил динамитную шашку в бочку с порохом".