Недавнее заявление партии "Европейская солидарность", что во времена президентства Петра Порошенко было освобождено из плена более 3000 украинских граждан, опровергли журналисты.

В Telegram-канале PavlovskyNews, основываясь на данных т.н. ЛДНР, подсчитали, что при Порошенко освободили в 3 раза меньше людей.

"В нашем распоряжении оказались точные данные об освобождении и обменах удерживаемых лиц из ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей). Очень интересные цифры, которые получены непосредственно от тех, кто занимался обменом со стороны Донецка и Луганска", - гласит запись в Telegram.

Затем авторы канала приводят точную статистику удерживаемых лиц.

Скриншот: Telegram/ PavlovskyNews

В 2014-2017 годах украинская сторона действительно нашла на Донбассе 3221 лицо: 1571 силовика, 69 бойцов добробатов, 1581 гражданского, среди которых 40 волонтеров и 28 журналистов! Но! С 7 мая 2014 года по 31 декабря 2019-го из ОРДЛО было освобождено лишь 925 человек. Из ОРДО за этот период 744 человека, в частности:

с 7 мая 2014 года по 13 января 2017 года – 632;

27 декабря 2017 года – 57 и 21 января 2018 года – 2;

27 июня 2019 года – 2;

29 декабря 2019 года – 51 человек.

Из ОРЛО за этот период – 181, в частности:

с 7 мая 2014 года по 13 января 2017 года – 138;

27 декабря 2017 года – 16;

27 июня 2019 года – 2;

29 декабря 2019 года – 25 человек.

Остальные 2 с хвостиком тысячи – это исчезнувшие, а затем найденные лица.

Например, кто-то пропал на несколько дней, а потом нашелся и к содержанию в плену в ОРДЛО они отношения не имеют.

"Зато скрасили статистику достижений Порошенко на Донбассе", - резюмировали в PavlovskyNews.

Напомним, в партии Порошенко похвастались его достижениями после декабрьского обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.

Ранее "Страна" анализировала роль предновогоднего обмена пленными.