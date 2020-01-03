В "Слуге народа" анонсировали еще один – уже третий по счету – этап повышения пенсионного возраста. Об этом сказала нардеп Галина Третьякова.

"Какие бы мягкие варианты мы не придумали, как бы мы не старались, все равно придется думать о повышении пенсионного возраста", - заявила глава парламентского комитета по вопросам социальной политики.

"Я думаю, что Украине нужно идти на очень плавное повышение пенсионного возраста, например, на 1 месяц в год, начиная с 2023 или 2025 года, иначе мы своих детей обрекаем на еще более худшую участь и худшую пенсию. В то же время – это не вопрос сегодняшнего дня", - уверена депутат.

Интересно, что уже в 2020 году заработают сразу два этапа повышения пенсионного возраста.

Первый - для женщин, у которых в наступившем году выход на пенсию возможен только в 60 лет.

Одновременно обязательный трудовой стаж для ухода на покой у всех в 2020 году увеличивается еще на один год (до 27 лет).

Это отголоски двух предыдущих пенсионных реформ – Януковича и Порошенко.

"Страна" собрала все пенсионные новшества наступившего года.

Плюс 5,5 долларов к пенсии

Начнем с более-менее позитивного. Повышение пенсий в этом году будет. Оно пройдет в два этапа и увязано с повышением прожиточного минимума - от которого зависит и минимальная пенсия.

С 1 июля пенсионная минималка вырастет на 74 гривны – с 1638 до 1712. А с 1 декабря – до 1769 грн.

То есть рост мягко говоря не впечатляющий – всего на 131 гривну за год или на 8%, что примерно соответствует предполагаемой инфляции.

Еще запланированы доплаты к пенсии для одиноких пенсионеров и тех, кому пенсия вообще не положена. Но как распределят заложенные на это 800 миллионов – пока неизвестно.

На этом по сути позитивные тенденции заканчиваются.

Повысят пенсионный возраст для женщин

В 2011 году власти повысили возраст выхода на пенсию с 55 до 60 лет для женщин. Но растянули этот процесс до 2020 года, повышая пенсионный возраст на полгода каждый год. С 1 января этот период закончился.

В итоге женщины, родившиеся в период с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 смогут оформить пенсию в 59,5 лет. А вот те, кто родился уже после 1 апреля 1961 года смогут уйти на покой только с 2021 года.

Но это не единственное ужесточение пенсионных правил.

Нужно больше стажа

Пенсионная реформа 2017 года предусматривала скрытое повышение пенсионного возраста. Оно выражалось в увеличении трудового стажа, который требовался для выхода на пенсию.

С нового года, чтобы перестать работать в 60 лет, нужно будет иметь 27 лет подтвержденного страхового стажа (то есть официального трудоустройства).

В 2019-м, напомним, нужно было иметь 26 лет трудового стажа, а в 2017-м достаточно было только 15 лет.

Если у человека меньше 27 лет стажа, но больше 17-ти, то выйти на пенсию он сможет в 63 года. Если от 15 до 17 лет, то не раньше 65 лет.

Каждый следующий год и вплоть до 2028 года пенсионный стаж по всем этим трем категориям будет повышаться на год, достигнув 35 лет.

Вот общая схема повышения страхового стажа (то есть официального трудоустройства, при котором платился Единый социальны взнос) по годам.

Диджитализация пенсий

В начале ноября Владимир Зеленский издал указ, по которому пенсии должны рассчитываться и начисляться автоматически.

В том числе с помощью общедоступных цифровых сервисов – например, пенсионного калькулятора, который 27 декабря уже представил Пенсионный фонд. Также с начала января заработал сервис "Электронная трудовая книжка", который позволяет узнать, сколько у вас страхового стажа, необходимого для начисления пенсии.

Все эти сервисы уже доступны на портале Пенсионного фонда, где нужно регистрироваться и получать электронную подпись.

Кроме того, до 30 июня 2020 года, согласно указу, должны заработать следующие новшества:

1. Назначение пенсий по возрасту будет происходить автоматически, по достижении гражданином пенсионного возраста, без его обращения в органы соцзащиты;

2. Для работников вредных и тяжелых производств будет введена профессиональная накопительная пенсионная система.

Правда, пока накопительная система – только в состоянии разработки, форму закона она еще не обрела. Детальнее – в материале "Страны".

Ну, и наконец, до конца наступившего года власти обещают ввести глобальную систему мониторинга соцвыплат – в том числе и пенсий. Если проще – она позволит учитывать реальные доходы украинцев и срезать им "лишние" доплаты.