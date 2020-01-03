Национальный банк Украины отменил обязанность небанковских учреждений, которые уже имеют действующую лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, предоставлять регулятору информационную справку об условиях и порядке предоставления небанковским учреждением услуг по переводу средств. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Соответствующие изменения внесены постановлением правления НБУ от 27 декабря 2019 года №161 "О внесении изменений в постановление правления Национального банка Украины от 6 ноября 2019 №128", которое обнародовано на сайте регулятора и вступает в силу с 4 января 2010 года.

"Небанковские учреждения, которые уже имеют действующую лицензию на перевод средств, могут осуществлять деятельность на основании ранее согласованных внутренних правил, предоставлять регулятору информационную справку таким учреждениям необходимо исключительно в случае изменения условий и порядка предоставления ими услуг по переводу средств", - говорится в сообщении.

НБУ отметил, что соответствующие изменения позволят избежать дополнительной документальной нагрузки на участников рынка платежных услуг.

О порядке открытия и закрытия банковских счетов для банкротов и ФОП "Страна" сообщала ранее.

Напомним, в 2019-м НБУ купил валюты в 16 раз больше, чем продал.

Также в НБУ отчитались о рекордном объеме выкупленной за один день валюты.