В субботу, 4 февраля, синоптики прогнозируют легкий мороз ночью и плюсовую температуру на всей территории Украины днем. Мокрый снег с дождем ожидается на западе и севере страны. В остальных регионах будет сухо и переменно облачно. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Уточняется, что в ночь на субботу столбики термометра опустятся до -1...-6 градусов. Днем потеплеет до +2...+5 градусов.

На дорогах Прикарпатья и восточной части синоптики обещают местами гололедицу.

Ветер 4 января будет западный и юго-западный, 5-10 м/с, днем в западных областях местами возможны порывы 15-20 м/с.

В Киеве ночью прогнозируют -2...-4 градуса, а днем - до +4.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик спрогнозировала Украине усиление осадков накануне Рождества, а на само Рождество обещают мороз.

Также мы сообщали, что по данным климатологов, за 2019 год в Киеве побито 36 температурных рекордов.