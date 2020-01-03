В четверг, 2 января, был задержан работник канцелярии Генеральной прокуратуры Украины по подозрению в сбыте наркотического средства метадона. Об этом сообщает официальный сайт Генпрокуратуры.

Во время обыска по месту жительства сотрудника ведомства в поселке городского типа Бородянка Киевской области правоохранители обнаружили и изъяли 30 таблеток метадона.

Незаконную деятельность мужчины удалось прекратить благодаря бдительности местных жителей: они передали в органы охраны правопорядка информацию о фактах сбыта наркотиков.

Между тем в ГПУ отметили, что задержанный никогда не занимал должность прокурора и во время предполагаемой противоправной деятельности в Офис генерального прокурора переведен не был.

Как писала "Страна", 2 января начал свою работу Офис генерального прокурора Украины.

Также мы рассказывали, что три прокурора, которое вели дела Майдана, перешли на работу в Офис генпрокурора.