Три человека ранены и один погиб после того, как мужчина с ножом напал на прохожих в пятницу, 3 января, в парижском пригороде Вильжюиф, сообщил французский телеканал BFMTV.

Инцидент произошел после 14:00 местного времени (16:00 по Киеву). Человек с ножом напал в парке на нескольких случайных прохожих. На место приехала полиция, они сделали как минимум три выстрела, нападавший был убит на месте.

Позже умер один из четырех пострадавших - человек примерно 50 лет. Еще двое находятся в тяжелом состоянии.

Участок автомагистрали A6B, проходящий близ места ЧП, был перекрыт после инцидента. На место происшествия прибыл госсекретарь при министре внутренних дел Франции Лоран Нуньес.

Согласно первым данным с камер видеонаблюдения, злоумышленник прибыл в одиночку, но расследование с поиском возможного соучастника все еще продолжаются. Согласно сообщению центральной лаборатории префектуры полиции, на застреленном нападавшем не было пояса со взрывчаткой или какого-либо другого опасного предмета.

Сведения о нападавшем пока не сообщаются. Нет также данных о мотивах этой атаки.

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