Одна из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Яна Дугарь отказалась от участия в следственном эксперименте, который проводился в ночь на 3 января. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По данным полиции, о проведении следственных действий заблаговременно предупреждали защитников трех подозреваемых, однако свое участие в проведении следственного эксперимента подтвердил только адвокат Юлии Кузьменко.

Подозреваемый Андрей Антоненко отказался, мотивируя свой отказ отсутствием своих защитников. Однако во время следственного эксперимента прибыл адвокат, который начал препятствовать действиям следователей с Юлией Кузьменко, что зафиксировано на видеозаписи следственного эксперимента.

"Подозреваемая Яна Дугарь от дачи показаний и проведения следственного эксперимента вообще отказалась", - сообщили в пресс-службе полиции.

Напомним, следственный эксперимент по делу убийства журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой врача и волонтера Юлии Кузьменко проводили ночью 3 января в Киеве на улице Бульварно-Кудрявской. Адвокат Кузьменко Владислав Добош отметил, что будет ходатайствовать о повторном проведении следственного эксперимента, поскольку на видео из материалов дела изображено, что шли двое людей. Следствие установило, что вторым человеком, вероятно, был Андрей Антоненко.

Ранее "Страна" сообщала, что 23 декабря апелляционный суд оставил Антоненко под стражей на два месяца во время следствия, хотя защита просила домашнего ареста.

Также мы писали, что подозреваемая Кузьменко подала в суд на МВД и Авакова.