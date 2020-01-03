В Днепре на мусорном полигоне "Правобережный" обнаружили тело новорожденного младенца, которое было завернуто в тряпку и помещено в мусорный пакет. Жуткую находку среди груды отходов выявили в пятницу, 3 января. Об этом сообщает "Информатор".

Вероятно, на свалку пакет с младенцем был привезен в одной из мусорных машин. По предварительным данным, его нашел работник полигона. Информации о том, какого пола был малыш, пока нет.

На место вызывали бригаду скорой помощи, но медики лишь констатировали смерть, причина которой станет извнстна после экспертизы. Территорию полигона оцепили, сейчас там работают оперативно-следственная группа полиции, специалист бюро судебно-медицинской экспертизы и сотрудники розыска. Официальной информации об инцидента пока нет.

Фото: dp.informator.ua

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