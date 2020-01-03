В Министерстве и Комитете по цифровой трансформации выносят на обсуждение идею реформы налогов для IT-отрасли. Об этом сообщает ain.ua.

В прошлом году Кабмин предлагал ввести 5-ю группу для ФОП, работающих в IT, но эту идею критиковал рынок. В этом году предлагают поменять налоговое законодательство так, чтобы заработал "единый налог" для юрлиц в IT-сфере без ограничения оборота.

Сейчас по Налоговому кодексу существует четыре группы плательщиков единого налога, для трех из них установлен лимит по годовому обороту, а четвертая группа работает для сельскохозяйственных предприятий. Ранее власти предлагали реформировать налоговое законодательство для IT таким образом, чтобы добавить в эти группы 5-ю группу — специально для физлиц-предпринимателей, работающих с IT-компаниями.

Сейчас же от этой идеи хотят отказаться, как сообщает замминистра цифровой трансформации Алексей Борняков. Вместо этого, в презентации Минцифры и Комитета по цифровой трансформации описывается идея так называемого "IT-налога": единый налог с оборота компании.

Условия дают возможность использовать схему "единого налога" только компаниям-экспортерам IT-услуг (затраты на зарплаты в себестоимости и доля экспорта IT-услуг в прибыли составляют более 75%). В компании должно работать более 10 человек. Компания, которая перешла на такой налоговый режим, будет платить три вида платежей (единый налог платит сама компания, в случае с ЕСВ и военным сбором выступает налоговым агентом для сотрудников):

единый налог, его ставка будет расти на 1 п.п. в год, с 4% до 7%, с 2020 по 2024 год, до 2029 года будет действовать ставка в 7%;

ЕСВ с двух минималок;

военный сбор в 1,5%.

Пример расчета налогов по этой схеме следующий:

"Мы предлагаем ввести единый налог для юрлиц без ограничения оборота. Мы предлагаем установить его на уровне 4-7%. Мы не уверены, что это является единственно правильным решением. Но, проведя часы анализа, считаем это наилучшей идеей, которая позволит буквально создать индустрию, где будут работать не 200 000 не связанных между собой ФОП, а полноценные прозрачные компании", - пишет Борняков.

Фото: facebook.com/bornyakov

Как сообщала "Страна", Госказначейство изменило счета для уплаты налогов.

Напомним, IT-компанию Luxoft, в которой работают почти 4 тысячи украинцев, продадут за $2 млрд.