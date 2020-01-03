Укрзализныця назначила дополнительный скоростной поезд "Интерсити+", который идет под номером 755/756 по маршруту Киев - Львов - Киев на 11-13 января 2020 года. Об этом сообщается на сайте ж/д компании.

Дополнительный скоростной поезд №755 будет отправляться из Киева в 00:15 и прибывать во Львов в 5:47 с остановкой на ст. Коростень (01:47-01:48). В обратном направлении из Львова поезд №756 будет отправляться в 23:00 и прибывать в Киев в 05:50 с остановкой на ст. Коростень в 03:56-03:57.

Ранее "Страна" писала, что Укрзализныця анонсировала покупку 40 локомотивов General Electric.

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