На Новый год из-за салютов в Киеве пострадало немало животных. Услышав взрывы, животные пугались и пытались убежать, но это иногда приводило к плачевным последствиям. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Команду спасения животных Киева.

"Из обращений, которые поступали к нам в течение дня 1 января, не менее 4 собак выскочили на дорогу и попали под авто, две из них не выжили. Две собаки испугавшись, упали в подвалы. Один кот спрятался от салютов в моторный отсек автомобиля и застрял, один кот в квартире спрятался в подвесной потолок", - сообщили спасатели.

Напомним, что в Киеве запретили пускать фейерверки до окончания ООС, однако в МВД Украины не реагировали на нарушения запрета из-за отсутствия соответствующих изменений в Уголовном, Уголовно-процессуальном и Кодексе об админнарушении.

Ранее "Страна" также писала, что в Германии в Новогоднюю ночь горел зоопарк, погибли 30 обезьян. Причиной могли стать фейерверки.