Служба безопасности Украины отменила запрет на въезд на территорию Украины российскому актеру Федору Добронравову. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос "Украинских новостей".

Запрет на въезд на территорию Украины был отменен в июне 2019 года. Запрет отменили в связи с решением суда, который признал незаконным запрет СБУ на въезд Добронравову в Украину на 3 года.

Напомним, что еще 27 марта Окружной административный суд Киева признал незаконным запрет на въезд в Украину актера Федора Добронравова и аннулировал запрет на ретрансляцию некоторых фильмов с его участием, в частности сериала "Сваты". Таким образом, суд тогда удовлетворил иск ООО "Телерадиокомпания студия 1+1" и ООО "Киноквартал".

14 июня 2019 года Федора Добронравова также исключили из перечня лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

Впрочем, в мае 2019 года СБУ и Госкино проиграли апелляцию о запрете телесериала "Сваты", спродюсированного Владимиром Зеленским.